Новые правила автотюнинга введут на год позже

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Коллегия Евразийской экономической комиссии решила, что ГОСТ 33670 "Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия" будет применяться с 1 июля 2020 года. Это ровно на год позже, чем планировалось. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

С 1 июня правительство России ввело многоступенчатую процедуру согласований изменений в конструкции автомобилей. По закону владелец авто должен обратиться в испытательную лабораторию, чтобы подтвердить возможность изменений, затем – в ГИБДД за разрешением. Владелец ставит необходимое оборудование в автосервисе, потом проверяет его в лаборатории, затем снова идет в ГИБДД, и в итоге ему выдают свидетельство о регистрации с описанием изменений.

Планировалось, что с 1 июля 2019 года лаборатории будут руководствоваться правилами, описанными в ГОСТ 33670. Документ запрещает проверять машину дистанционно. Участники рынка негативно восприняли эту норму, заявив, что от этого пострадают водители из отдаленных регионов РФ, которые будут вынуждены приводить машины на проверку за тысячи километров.

В России действует 17 компаний, аккредитованных в этой сфере. Еще 10 компаний планируют получить аккредитацию.

"Обычно проверяются изменения частей машины. Вся машина целиком редко проверяется. Вариантов переоборудования очень много, невозможно описать все в одном документе. Требования к безопасности должны быть разумные, в противном случае процедура будет слишком дорогой для граждан", – заявил гендиректор компании "Услуги авто" Юрий Пархоменко.

В ГАИ заявили, что автомобили при изменении конструкции должны проверяться целиком, а дистанционные проверки нужно запретить.

