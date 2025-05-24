Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Все основные ограничения на движение транспорта сняты в Москве после проведения полумарафона "ЗаБег.РФ". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

При этом временные перекрытия сохраняются на улицах Ильинке, Варварке и Большом Москворецком мосту. Также до 06:00 25 мая они действуют на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста и на Москворецкой улице от Москворецкой набережной до улицы Варварки.

В связи с этим автомобилистов призвали строить маршрут заранее.

Несколько улиц и набережных были перекрыты в центре Москвы из-за проведения московского этапа полумарафона "ЗаБег.РФ".

Его победителями стали Владимир Никитин и Луиза Дмитриева. Они пробежали 21,1 километра за 01:00:37 и 01:11:14 соответственно. Всего участие принимали примерно 8 тысяч человек.

Сергей Собянин назвал полумарафон большим событием для всей России. Он напомнил, что этот турнир в 2020-м и 2021 году установил два рекорда Гиннесса.

