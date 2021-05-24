Посадку на рейс Минск – Франкфурт приостановили после сообщения о возможном теракте

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Посадку на рейс авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск – Франкфурт приостановили после сообщения о возможном теракте. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта отправления.

"На электронную почту Национального аэропорта поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск – Франкфурт. Вылет был запланирован на 14:20. Посадка на данный рейс была приостановлена", – говорится в сообщении.

В настоящее время осуществляется повторный досмотр воздушного судна и всего, что на нем будет перевозиться.

23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.

Уточнялось, что Афины и Вюльнюс сами попросили Минск принять самолет. Позже стало известно, что на борту находился основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки.

Позднее крупнейшая фракция Европарламента Европейская народная партия (ЕРР) призвала ЕС приостановить авиасообщение с Белоруссией из-за инцидента.