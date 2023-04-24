Аэропорт Внуково опроверг закрытие воздушного пространства из-за БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В аэропорту Внуково опровергли сообщения о том, что воздушное пространство над гаванью было закрыто из-за неустановленного беспилотника. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее соответствующие сообщения появились в СМИ.

"В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в небе над аэропортом Внуково замечен неизвестный беспилотный летательный аппарат. В целях безопасности воздушное пространство было перекрыто", – подчеркнул источник агентства.

Ранее глава Богородского городского округа Московской области Игорь Сухин подтвердил падение беспилотника украинского производства. Он отметил, что это не первый раз, когда в Подмосковье обнаружили украинский БПЛА. В феврале такой аппарат пытался нанести удар по газораспределительному узлу в Коломне.

СМИ также сообщали, что беспилотник не был начинен взрывчаткой. Вес БПЛА составил около 100 килограммов, у него был американский двигатель. Сейчас сотрудники силовых служб определяют точку запуска аппарата.