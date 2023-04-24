Поезда следуют с задержками на Белорусском направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Электрички на Белорусском направлении могут задерживаться до получаса из-за остановки одного из поездов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.

"В 07:55 на перегоне Беговая –Тестовская Белорусского направления МЖД совершил вынужденную остановку по техническим причинам пригородный поезд № 7505 Москва – Одинцово. На период оказания помощи движение поездов организовано по соседним путям без остановки на платформе Тестовская", – рассказали в компании.

Там уточнили, что в настоящее время поезда снова останавливаются на станции Тестовская, однако из-за сбоя ряд поездов может задерживаться вплоть до получаса. В настоящее время принимаются меры по введению движения в график.

Ранее сообщалось, что в ночь с 24 на 25 и с 25 на 26 апреля на втором Московском центральном диаметре изменится расписание. Так, до 01:00 будут увеличены интервалы между поездами. У некоторых составов временно изменится число остановок на участке от Подольска до Царицына.

