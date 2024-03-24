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24 марта, 08:42

Транспорт

Свыше 200 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Очередь из 200 машин образовалась на Крымском мосту с двух сторон. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

"В очереди со стороны Тамани находится 120 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 112 транспортных средств", – говорится в публикации.

Около 06:00 в воскресенье, 24 марта, сообщалось о перекрытии движения на мосту. Автомобилистов в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Через некоторое время стало известно о возобновлении движения.

До этого ограничения на проезд по Крымском мосту вводились вечером 23 марта.

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