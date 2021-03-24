На авиасалоне МАКС-2021 покажут первый российский электросамолет

Фото: fpi.gov.ru

Вице-премьер Юрий Борисов анонсировал презентацию первого в мире самолета с электродвигателем российского производства в рамках авиасалона МАКС-2021. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это то, что с ФПИ (Фонд перспективных исследований. – Прим. ред.) делали, электросамолет на принципах сверхпроводимости", – заявил Борисов.

Испытания перспективного сверхпроводникового авиационного электродвигателя в составе летающей лаборатории Як-40 стартовали 5 февраля в Новосибирске.

Новейший турбовальный газотурбинный двигатель с электрогенератором был создан специалистами Центрального института авиационного моторостроения имени Баранова при сотрудничестве с Уфимским авиационным техническим университетом.

Ранее сообщалось, что Научно-производственное объединение "Молния", занимавшееся разработкой советского многоразового космического корабля "Буран", работает над созданием нового гражданского аэрокосмического комплекса с орбитальным самолетом. Макет комплекса был подготовлен в прошлом году, в настоящее время специалисты продолжают работу над проектом.