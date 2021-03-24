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Москва 24

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Транспорт

15:51

Автобусы запустят из-за изменений расписания поездов на МЦД-1 и Савеловском направлении

транспорт

Фото: Москва 24/Никита Симонов

ЦППК назначит компенсационные автобусы из-за изменения расписания поездов на МЦД-1 и Савеловском направлении Московской железной дороги. Об этом заявили представители перевозчика.

"В связи с подключением станции "Лобня" к цифровой системе управления движением поездов 26–28 марта изменится расписание МЦД-1 и Савеловского направления", – говорится в сообщении.

Работы планируется закончить до 07:35 28 марта. Во время проведения работ электрички Савеловского направления МЖД будут следовать по скорректированному графику. Кроме того, у некоторых пригородных поездов поменяется режим остановок.

Например, у поезда № 6288 не будет производиться посадка и высадка на станции "Марк". Он отправляется от Савеловского вокзала в 23:31.

"Для удобства пассажиров 27 и 28 марта будут назначены компенсационные автобусы", – уточнили в компании.

Ранее говорилось, что дополнительные "дачные" поезда начнут курсировать на МЖД с 28 марта. У 10 пригородных поездов будет скорректирован маршрут следования, у девяти изменится периодичность движения.

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