ТАСС: МВД планирует разработать показатели эффективности автошкол

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МВД России планирует заняться разработкой перечня показателей, критериев, а также периодичности оценки эффективности автошкол, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила соответствующий законопроект. Отмечается, что в распоряжении ведомства уже находятся данные о результатах сдачи экзаменов и о состоянии аварийности по вине начинающих водителей.

Ранее ГИБДД ввела новое требование для автошкол по допуску россиян к экзамену на вождение, согласно которому учеников не допустят к его сдаче без действующего заключения ведомства.

Под этим заключением подразумевается документ о соответствии материально-технической базы программам подготовки водителей, то есть наличии у российских автошкол своего парка автомобилей, автодрома, классов и наглядных пособий.