Матвиенко призвала снизить возраст допуска к управлению трактором до 17 лет

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Возраст допуска к управлению трактором нужно снизить с 18 до 17 лет, уверена председатель Совфеда России Валентина Матвиенко.

"Молодые люди в 17 лет на автомобилях гоняют вовсю, а трактор нельзя водить. Почему? Надо нормы пересматривать, создавать условия", – цитирует ее ТАСС.

Такое предложение она связала с дефицитом специалистов, задействованных в сельскохозяйственной сфере. Спикер СФ заметила, что современный трактор отличается от того, который был еще 30 или 40 лет назад, включая компьютерное управление и условия труда в кабине.

Так Матвиенко отреагировала на заявление главы комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию палаты молодых законодателей при СФ Анны Касьяненко, которая предложила пересмотреть соответствующий регламент и оптимизировать выдачу удостоверений молодым механизаторам.

"На практике получается, что значительная часть выпускников по окончании профобучения не достигают 18-летнего возраста в связи с тем, что программы обучения были сокращены до двух лет", – объяснила она.

Ранее с предложением снизить минимально допустимый возраст для управления легковым авто или мотоциклом до 16–17 лет выступил муниципальный депутат Санкт-Петербурга Михаил Ветров. По его словам, в некоторых странах считается нормальным, когда несовершеннолетний водитель управляет авто в присутствии взрослого автомобилиста.

