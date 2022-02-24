Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 100 рейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы. Об этом свидетельствуют данные табло сервиса "Яндекс.Расписания".

Наибольшее количество корректировок в графике отмечается в Шереметьево: там задержаны 10 рейсов, при этом 51 рейс отменен.

Еще 16 рейсов задержаны и 9 отменены во Внуково. В Домодедово задержаны 10 рейсов, не взлетят вовсе 11 лайнеров.

Ранее в Москве фиксировались более 20 корректировок в расписании аэропортов. Больше всего задержек и отмен рейсов наблюдалось в Шереметьево. В аэропорту не взлетели 13 лайнеров. Время вылета при этом изменили для одного рейса.