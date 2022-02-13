Почти 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В аэропортах Москвы задержано и отменено почти 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Наибольшее количество изменений в расписании наблюдается в Домодедово. Там задержали четыре рейса, а отменили пять.

Во Внуково задержано три рейса и один отменен. В столичном аэропорту Шереметьево два рейса задержали, а четыре отменили.

Ранее в аэропортах Москвы фиксировали задержки и отмены 35 рейсов. Больше всего корректировок случилось в аэропорту Шереметьево. Там задержали вылет одного самолета. При этом 21 рейс отменили.