Станцию "Славянский бульвар" открыли для входа и выхода пассажиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Станцию "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии метро открыли для входа и выхода пассажиров, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Уточняется, что поезда следуют согласно расписанию.

Источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что на станции был задержан мужчина с муляжом гранаты.

Ранее станцию "Славянский бульвар" закрывали для входа и выхода пассажиров в связи с требованием полиции. Поезда также проезжали ее без остановки.

В Дептрансе советовали пассажирам пользоваться МЦД и наземным транспортом.