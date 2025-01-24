Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал столичных водителей пересесть на городской транспорт из-за вечернего разъезда. Об этом сообщает телеграм-канал Дептранса Москвы.

По данным транспортного ведомства, интенсивное движение наблюдается на ТТК в районе улицы Сущевский Вал, внутренней стороне ТТК в районе Беговой улицы и на внутренней стороне МКАД в районе Новокуркинского шоссе.

Локальные затруднения ожидаются и во второй половине дня. Интенсивное движение возможно на МКАД в районе Варшавского шоссе, ТТК в районе Тульской эстакады и на Садовом кольце в районе Садовой-Самотечной улицы.

"Вечерний разъезд начнется сегодня раньше – около 16:00. Рекомендуем выезжать до него или отложить поездки на автомобиле на более позднее время", – говорится в сообщении.

Помимо короткого рабочего дня, на движение могут повлиять ДТП и ремонтные работы на дороге. Водителей призывают соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.

Между тем пассажиры столичного транспорта оставили 20 тысяч отзывов о поездках в 2024 году. Как уточнил заммэра города Максим Ликсутов, сделать это может каждый с помощью QR-кода, который доступен во всех автобусах и электробусах. Отзывы граждан помогают делать общественный транспорт комфортнее, объяснил он.