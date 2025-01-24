Рейд по выявлению нетрезвых водителей пройдет в Москве 24–26 января

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Рейд по выявлению нетрезвых водителей пройдет в Москве с 24 по 26 января, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции в телеграм-канале.

По данным ведомства, с начала этой недели сотрудники ГАИ пресекли свыше 280 случаев управления транспортом водителями с признаками опьянения.

Госавтоинспекция призвала не игнорировать проблему пьянства за рулем и незамедлительно сообщать о нетрезвых автомобилистах в полицию. Также автолюбителям напомнили, что употребление алкоголя и вождение транспорта – несовместимые вещи, способные привести к негативным последствиям.

Ранее сообщалось, что МВД РФ хочет внести поправки в КоАП для оптимизации работы правоохранителей при выявлении пьяного водителя. В данный момент при выявлении нетрезвого автомобилиста инспекторы составляют 3–5 документов, из которых протоколы об отстранении от управления машиной и задержании водителя являются обязательными. После проведения анализа МВД признало составление данных документов в некоторых случаях избыточным.