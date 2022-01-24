В ГД предложили наказывать авиакомпании за отсутствие дистанции в автобусах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов призвал наказывать авиакомпании, которые не обеспечили необходимую дистанцию между пассажирами при организации их посадки в самолет, сообщает Агентство "Москва".

"Мы заставляем людей надевать маски, но тем не менее сажаем их в битком набитый автобус и везем к воздушному судну, соответственно, там люди стоят прям впритык друг к другу. Это точно надо ограничивать и говорить, что давайте все-таки соблюдать дистанцию", – сказал Шайхутдинов.

По словам депутата, маска – недостаточное условие для соблюдения мер безопасности, нужна еще социальная дистанция.

Парламентарий считает, что соблюсти социальную дистанцию поможет использование телескопических трапов. По его словам, в аэропортах стоят свободные телетрапы, а используют при этом автобусную технику.

"Понятно, что перевозчик таким образом компенсирует часть своих расходов, потому что дешевле отвезти на автобусе, чем подгонять телетрап, там по условиям аэропорта другие сборы, но тем не менее мы же сейчас говорим об удобстве, безопасности и здоровье наших пассажиров, и здесь, конечно, Госдума должна вмешиваться, и на площадке нашего комитета мы готовы это обсуждать и уже обсуждаем", – заключил депутат.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Координационном совете при правительстве по борьбе с коронавирусом потребовал усилить контроль за соблюдением санитарных требований в местах массового скопления людей.

Он также призвал принять дополнительные меры по предотвращению распространения COVID-19 и обеспечить достаточность лекарств в регионах.

