Каршеринг "Делимобиль" введет в Москве онлайн-тест на трезвость

14:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Каршеринговый оператор "Делимобиль" запустит для московских водителей онлайн-тестирование на трезвость. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса.
В компании уточнили, что запуск новой системы займет несколько недель. Также в пресс-службе компании отмечают, что тест позволит выявить у водителя состояние повышенной усталости и отсутствие концентрации.
После пилотного периода оператор проанализирует полученную информацию и выберет пороговые значения, которые позволят наиболее точно определять состояние водителя. Затем сервис рассмотрит вопрос о том, как будут влиять результаты теста на индивидуальный рейтинг пользователя.
"После анализа данных в регионах можно с уверенностью говорить, что показатели этого digital-теста выглядят достаточно убедительными и сопоставимыми с данными обычных алкотестеров", – сообщили представители "Делимобиля".
Проверка проводится в приложении аренды авто с 23:00 до 5:00 – именно в этот период времени наиболее высока вероятность того, что человек может сесть за руль в состоянии, небезопасном для управления автомобилем.
Тестирование включает в себя различные варианты заданий, в которых надо подбирать последовательности цифр и фигур на время. Опрос позволит проверить концентрацию и скорость реакции, которые необходимы для вождения. Представители оператора добавляют, что разрабатывать тест им помогали полиция и наркологи – в процессе разработки сервис консультировался со специалистами и учитывал их рекомендации.
В компании отмечают, что ранее такой тест на трезвость запустили во всех регионах, где работает сервис, кроме Москвы.
Ранее "Делимобиль" ввел в своем сервисе рейтинг для водителей. Оценку пользователи будут получать за манеру вождения, частоту поездок, своевременность их оплаты и наличие или отсутствие штрафов.
"Делимобиль" запустил рейтинг для клиентов
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