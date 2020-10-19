"Делимобиль" запустил рейтинг пользователей каршеринга

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сервис каршеринга "Делимобиль" запустил рейтинг пользователей, сообщили в пресс-службе компании.
Его можно будет увидеть в приложении после его обновления до версии 7.21. Сообщается, что рейтинг будет основан на пятибалльной шкале. В компании заявили, что он будет учитывать манеру вождения и оценку с точки зрения пользования сервисом и детализации тарифообразования.
"Рейтинг дает возможность пользователю влиять на ценообразование тарифов и подключение дополнительных опций. Реализация проекта осуществлялась силами собственной команды аналитиков, разработчиков и продуктологов компании", – сообщили в "Делимобиле".
Рейтинг будет основан на четырех факторах: манера вождения, частота поездок, своевременность их оплаты, штрафы. В компании отметили, что с его помощью для каждого будут рассчитаны тарифы для поездок, а также сформирован список дополнительных опций.
Сообщается, что для достижения наивысшего рейтинга пользователь должен ответственно относиться к арендованному автомобилю и другим водителям, вовремя оплачивать поездки, часто пользоваться сервисом, оставлять после себя чистый салон, не тормозить резко и не превышать скорость.
В "Делимобиле" подчеркнули, что выгода для обладателей самого высокого рейтинга будет составлять 35%. Из них 20% будут формироваться на основе безопасности вождения. Также для них будут доступны автомобили бизнес-класса, в том числе не имеющие оклейки. Они также смогут пользоваться опцией расширенного страхования поездок.
В соответствующем разделе приложения можно будет ознакомиться с критериями составления рейтинга. Каждый параметр будет содержать рекомендации по его повышению, сообщили в "Делимобиле".
Если же рейтинг будет низким, то пользователь может потерять доступ к тарифу "Сказка" и бизнес-парку. В случае критически низких значений пользователь будет предупрежден о временной или постоянной блокировке услуг "Делимобиля" для него, сообщили в компании.
Ранее в Москве появилась функция долгосрочной подписки на автомобили каршеринга. Так, машины "Яндекс.Драйв" можно будет оформлять на срок от одного месяца до полутора лет. Для оформления нужно указать модель транспортного средства, тип страховки, срок подписки и пробег.
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