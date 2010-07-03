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Общество

10:44

"Аэрофлот" приостановит полеты из Москвы в Якутск с 26 октября

транспорт общество

Фото: depositphotos/Самарин Евгений

Российская авиакомпания "Аэрофлот" временно приостановит полеты из Москвы в Якутск после 26 октября. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу якутского аэропорта.

Представители аэропорта уточнили, что последний ежедневный рейс состоится именно 26 октября. Самолеты "Аэрофлота" не будут следовать по маршруту вплоть до 16 ноября. Якутская сторона заявила, что не знает, с чем связано решение перевозчика.

В самом "Аэрофлоте" также не назвали причину данного решения, однако выразили уверенность, что отмена рейсов не отразится на пассажирах. Помимо этой компании, маршрут Москва – Якутск обслуживают еще три перевозчика.

Ранее сообщалось, что один из лайнеров "Аэрофлота" при следовании из Москвы в Якутск перевели в другой аэропорт.

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