Аэропорт Внуково готов продавать забытый багаж на аукционах

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Аэропорт Внуково готов выставлять на аукционы забытые на его территории чемоданы.
Как объяснили в пресс-службе воздушной гавани, это станет возможно, если такую практику урегулируют законами. Аукционы помогут компенсировать затраты на обработку и хранение забытого багажа, передает Агентство "Москва".
Сейчас после полугода хранения забытые вещи отправляются в аэропорты базирования авиакомпаний или утилизируются на основании договора авиаперевозчика и аэропорта, напомнили во Внуково.
В пресс-службе аэропорта Домодедово заявили, что его пассажиры чаще забирают забытый багаж.
"В Домодедово потерянные и забытые вещи передаются на хранение в комнаты невостребованного багажа (КНБ), которые находятся в залах прилета внутренних и международных авиалиний. Служба авиационной безопасности обязательно проверяет найденную вещь и только потом направляет в КНБ", – отметили в аэропорту.
Там подчеркнули, что комнаты невостребованного багажа в Домодедово доступны круглосуточно
Ранее СМИ сообщили, что в мире становятся популярнее аукционы, на которых выставляют забытые пассажирами в аэропорту чемоданы. Торги организуют прямо там. Чаще всего чемоданы остаются нераспакованными, однако уже после проверки сотрудниками служб безопасности на подозрительные жидкости и продукты.
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