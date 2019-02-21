Московская разработка позволит не потерять багаж в аэропортах

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В одном из столичных технопарков создали разработку, которая позволит отслеживать перемещение багажа авиапассажиров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

К чемодану на время поездки будет крепиться специальная RFID-метка, которая передаст данные о его местоположении владельцу через приложение, установленное на мобильный телефон. Производство цифровых меток уже запущено.

По решению Международной ассоциации воздушного транспорта, с 2020 года маркировка багажа во всех аэропортах мира RFID-метками будет обязательной. Аэропорты разных стран уже начали закупать такие чипы и тестировать их.

RFID-метки будут крепить на бирки для багажа на стойках регистрации. Во время регистрации сотрудник аэропорта сообщит пассажиру номер трекера, по которому можно отслеживать передвижение чемодана. Этот номер нужно будет ввести в мобильном приложении авиакомпании или аэропорта, из которого вылетает человек. Прилетев в нужное место, пассажир получит чемодан на ленте выдачи багажа с тем же чипом.

Разработка принадлежит резиденту особой экономической зоны "Технополис "Москва". Как рассказала гендиректор компании Гульнара Хасьянова, маркировка багажа специальными метками позволит сократить число потерь примерно на 70%.

Она пояснила, что, когда пассажир сообщит о том, что не получил чемодан, сотрудники аэропорта смогут оперативно найти сумку по чипу и вернуть ее. Кроме того, люди смогут постоянно следить за перемещением своих вещей.

Повредить устройство очень сложно. Если чемодан упадет или загрязнится, оно продолжит исправно работать. Российские и иностранные авиакомпании уже начали закупать эти устройства.

В январе в Госдуме предложили усилить ответственность аэропортов и авиакомпаний за забытый багаж и задержку рейса. С инициативой выступил депутат Виталий Милонов. Он предложил, чтобы авиакомпании выплачивали за забытый багаж по 100 евро за каждые сутки.

Также он предложил увеличить компенсацию пассажирам за задержку рейса по вине авиакомпании. Он отметил, что пассажиры лайнеров несут достаточно высокую ответственность и, кроме того, убытки.