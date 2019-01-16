Компенсации авиакомпаний за забытый багаж предложили увеличить

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В Госдуме предложили усилить ответственность аэропортов и авиакомпаний за забытый багаж и задержку рейса. С инициативой выступил депутат Виталий Милонов. Он предложил, чтобы авиакомпании выплачивали за забытый багаж по 100 евро за каждые сутки, передает Агентство "Москва".

Также он предложил увеличить компенсацию пассажирам за задержку рейса по вине авиакомпании.

"За задержку рейса, за потерянный багаж компенсация должна быть больше. Я был вчера в аэропорту. Я смотрю – весь зал завален вещами. Говорю, что это такое. "Это забытый багаж", – сказал Милонов.

Он отметил, что пассажиры лайнеров несут достаточно высокую ответственность и, кроме того, убытки.

"Если они имеют право составлять "черные списки" пассажиров, значит, если они забывают багаж, по своей вине, то им тоже санкции нужны, чтобы ответственность была двусторонняя, а то получается, что мы должны входить в положение авиакомпаний, а авиакомпании в наше положение не входят", – заявил депутат.

Ранее Милонов предложил запретить продажу пива и водки в аэропортах и оставить только российское вино. По его словам, полностью запрещать алкоголь в авиагаванях нельзя из-за людей, которые страдают аэрофобией.