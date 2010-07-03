Два самолета из Москвы в Якутск перенаправили в другой аэропорт

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Два пассажирских самолета, летевших из Москвы, не имели возможности приземлиться в аэропорту Якутска из-за плохой видимости. В связи с этим лайнеры совершили посадку в воздушной гавани Нерюнгри.

"Самолет рейса ЯК474Т из Внуково авиакомпании "Якутия" и лайнер рейса СУ1750 из Шереметьево авиакомпании "Аэрофлот" совершили посадку в аэропорту Нерюнгри из-за сложных метеоусловий – тумана в аэропорту Якутска", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе аэропорта Якутска.

Отмечается, что рейс авиакомпании "Якутия" изменил время прибытия в аэропорт Якутска на 12:30 (6:30 по московскому времени), а самолет "Аэрофлота" – на 13:00 (7:00 по московскому времени).

Ранее столичные аэропорты сообщили о задержках и отменах рейсов. О причинах изменений в расписании известно не было.