Почти 40 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий

В трех аэропортах Москвы оказались задержаны и отменены почти 40 рейсов. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".

Известно, что во Внуково перенесли время отправки 4 рейсов. При этом в воздушной гавани Домодедово 12 вылетов оказались задержаны и 14 отменены.

В аэропорту Шереметьево сообщается о переносе 8 рейсов.

Отмечается, что причины изменений в расписании неизвестны.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Германии возможны перебои с рейсами. Во всех воздушных гаванях ФРГ планируются забастовки сотрудников нескольких авиакомпаний.