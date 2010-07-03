Дебошир с рейса Москва – Пхукет оказался гражданином Белоруссии

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Авиадебошир, из-за которого самолет Москва – Пхукет вынужденно сел в Ташкенте, является гражданином Белоруссии, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании Nordwind.

Собеседник агентства уточнил, что Дзианис Мисленский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершал агрессивные действия в отношении других пассажиров и членов экипажа.

Попытки успокоить пассажира результата не принесли. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Ташкента, где неадекватного пассажира передали сотрудникам правоохранительных органов.

После снятия нарушителя и дозаправки самолет вылетел в пункт назначения. В авиакомпании принесли извинения пассажирам рейса за доставленные неудобства.