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Москва 24

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Общество

00:56

Дебошир стал причиной вынужденной посадки самолета Москва – Пхукет

происшествия общество безопасность

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Самолет Boeing-777 авиакомпании Nordwind airlines, выполнявший рейс из Москвы в Пхукет, был вынужден совершить экстренную посадку в Ташкенте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта столицы Узбекистана.

"Самолет авиакомпании Nordwind airlines, следующий рейсом N42477 по маршруту Москва – Пхукет в 23:31 (21:31 по московскому времени) совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента. Причина – агрессивное поведение одного из пассажиров, создававшего угрозу безопасности полета", – рассказал источник.

Уточняется, что нарушитель общественного порядка был высажен с самолета. После этого лайнер совершил дозаправку, а затем вылетел в пункт назначения в 1:58 (23:58 по московскому времени).

Ранее дебошир устроил драку на борту самолета Лос-Анджелес – Москва. Сообщалось, что в столичном аэропорту лайнер ожидала полиция.

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