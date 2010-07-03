Дебошир устроил драку на борту самолета Лос-Анджелес – Москва

Фото: depositphotos/nitinut380

На борту самолета SU107 авиакомпании "Аэрофлот", который выполнял рейс Лос-Анджелес – Москва, пьяный мужчина устроил драку. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что в аэропорту лайнер ожидала полиция.

"Мужчину в сильном алкогольном опьянении забрали в полицию", – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что из-за двух дебоширов вернулся на стоянку в Домодедово самолет, готовившийся к вылету из Москвы в Минеральные Воды.

40-летний житель Северной Осетии использовал нецензурную лексику, на замечания пассажиров и экипажа не реагировал, пытался проникнуть в кабину пилотов. А 44-летний житель города Санкт-Петербурга курил на борту самолета. Прибывшие полицейские доставили правонарушителей в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово.

