СК проведет проверку по факту смерти ребенка на борту рейса Пхукет – Москва

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Следственный комитет проведет проверку по факту смерти ребенка на борту самолета "Аэрофлот" Пхукет – Москва. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ подполковника юстиции Дмитрия Захарова.

Он добавил, что следователи выехали на место ЧП, будет организована доследственная проверка. По факту результатов будет принято процессуальное решение, уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что на борту Airbus A330 авиакомпании "Аэрофлот", следовавшего по маршруту Пхукет – Москва, погибла годовалая девочка из Израиля.

Из-за ухудшения самочувствия ребенка самолет совершил вынужденную посадку в Казани. Бригада скорой помощи заблаговременно прибыла на место, но помочь девочке медикам не удалось. В региональном главке МЧС уточнили, что у девочки произошла остановка дыхания.

Всего на борту находились 274 пассажира, в том числе 42 ребенка и 12 членов экипажа.

