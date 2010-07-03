Столичные аэропорты сообщили о задержках и отменах рейсов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В московских аэропортах происходят задержки и отмены рейсов. Сообщается, что всего изменения затронули свыше 40 вылетов. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

Известно, что в аэропорту Внуково задержано 11 рейсов. В Домодедово перенесли время вылета 13 самолетов. Еще 17 лайнеров не взлетят вовсе.

При этом в воздушной гавани Шереметьево рассказали о задержке 2 рейсов.

Причины изменений в расписании остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что одну из трех полос в аэропорту Шереметьево закроют на реконструкцию. Известно, что она была введена в эксплуатацию в 1953 году.