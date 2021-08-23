"Аэрофлот" приостановил полеты в Бангкок до конца октября

Фото: Москва 24/Александр Горностаев
"Аэрофлот" до конца октября приостанавливает полеты в Бангкок. Об этом со ссылкой на представителя перевозчика сообщает ТАСС.
Ранее авиакомпания изменила маршрут рейсов из Москвы в Дели и Бангкок, а затем приостановила полеты из-за ситуации в Афганистане.
До этого "Аэрофлот" и ряд крупных мировых перевозчиков заявили, что временно не будут выполнять над территорией Афганистана перелеты. Среди авиакомпаний, которые также меняют схему полетов, – Air France, Lufthansa, British Airways.
В середине августа представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над всей территорией Афганистана.
В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть Афганистан, чтобы избежать кровопролития.
Пилот прокомментировал прекращение полетов над территорией Афганистана
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