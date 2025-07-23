Движение по размытым участкам дорог и мостов восстановлено в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Дороги и транспорт МО"

В Подмосковье восстановили автомобильное движение по дорогам, которые пострадали от сильного ливня, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу областного Минтранса.

Речь идет о трассах, ведущих к деревне Алексино, к СНТ "Рычково" и "Юбилейный-110". В частности, на дороге в городском округе Наро-Фоминск, ведущей к первой деревне, были проведены аварийно-восстановительные работы.

В свою очередь, в Истре автомобильное сообщение было возобновлено после снижения уровня воды. Кроме того, в Минтрансе напомнили, что для объезда доступен и альтернативный маршрут – через Истринский лесопарк.

Вместе с тем в ведомстве добавили, что на дороге к деревне Сысоево и СНТ "Юбилейный-110", где из-за сильных дождей размыло мост, установили механизированное сооружение.

Сильные дожди, обрушившие мосты и размывшие дороги, прошли в Москве и области в понедельник, 21 июля. В частности, из-за обвала сооружения в Наро-Фоминском округе без сообщения оказались жители части деревни Алексино и СНТ "Верейское", "Исьма".

Губернатор региона Андрей Воробьев заявлял, что мост восстановят за два дня, и уточнил, что на время работ была организована временная переправа через ручей. Позже коммунальные и оперативные службы начали работать на месте обрушенного моста через реку Песочную. После этого инцидента от Истринского округа оказались отрезаны несколько жилых домов, а также был затруднен подъезд к СНТ и коттеджному поселку "Сысоево Парк".