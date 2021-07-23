Терминал С аэропорта Шереметьево возобновит работу в пятницу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пятницу, 23 июля, возобновляется работа терминала С в московском аэропорту Шереметьево. Туда будут переведены все международные рейсы "Аэрофлота" из терминала D.

Как ранее рассказали в пресс-службе аэропорта, первый рейса авиакомпании запланирован на 23 июля в 21:25 по маршруту Москва – Стамбул . Остальные международные рейсы будут переведены в субботу, 24 июля.

Открытие терминала С после реконструкции рассматривалось как способ перераспределения потоков путешественников с учетом санитарных требований, а также как мера эффективного обслуживания возобновляющихся рейсов между странами.

Изначально предполагалось, что столичный аэропорт Шереметьево начнет реконструкцию терминала F в 2021 году, а в мае 2022 года возобновит работу международного терминала С.