Терминал С аэропорта Шереметьево возобновит работу с 23 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Работа терминала C аэропорта Шереметьево возобновится с 23 июля. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

"23 июля 2021 года возобновляется обслуживание пассажиров в терминале С международного аэропорта Шереметьево. В терминал С будут переведены международные рейсы авиакомпании "Аэрофлот" из терминала D", – говорится в сообщении.

Вылет первого рейса российской авиакомпании состоится 23 июля в 21:25 по маршруту Москва – Стамбул. Остальные международные рейсы переведут в терминал С 24 июля.

Открытие терминала С после реконструкции рассматривалось как способ перераспределения потоков путешественников с учетом санитарных требований, а также как мера эффективного обслуживания возобновляющихся рейсов между странами.

Изначально предполагалось, что столичный аэропорт Шереметьево начнет реконструкцию терминала F в 2021 году, а в мае 2022 года возобновит работу международного терминала С.