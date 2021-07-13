Стала известна причина повышения температуры на борту Москва – Анталья

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Причиной повышения температуры на борту самолета рейса Москва – Анталья стал выход из строя наземного источника электропитания. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Как объяснили в пресс-службе авиакомпании "Россия", охлаждение воздушного судна осуществлялось с помощью наземного кондиционера от "Шереметьево Хэдлинг".

"После закрытия двери и перевода бортпроводниками аварийных трапов в положение auto наземный источник кондиционирования был отключен и переставлен, на его место была поставлена установка воздушного запуска", – уточнили в компании.

Для замены источника электропитания потребовалось 10 минут. За это время один из пассажиров поднял ручку входной двери на открытие, в результате чего был выпущен трап, который порвался, задев установку воздушного запуска около около самолета

"Россия" сожалеет, что пассажиры рейса стали невольными свидетелями и участниками ситуации, которая из-за действий одного из пассажиров закончилась заменой воздушного судна", – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет начал проверку после ситуации с открытием аварийного выхода в самолете в аэропорту Шереметьево, которая произошла 11 июля в 02:20.

Один из пассажиров во время подготовки рейса Москва – Анталья открыл вторую левую дверь самолета. Поскольку тот готовился к вылету, произошел автоматический выпуск аварийного надувного трапа.

Между тем авиакомпания "Россия", которая выполняла рейс, намерена взыскать с мужчины неустойку. По некоторым данным, это может обойтись ему в 200–300 тысяч рублей.