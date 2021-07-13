Стала известна причина повышения температуры на борту Москва – Анталья

13 июля, 22:19
Фото: Москва 24
Причиной повышения температуры на борту самолета рейса Москва – Анталья стал выход из строя наземного источника электропитания. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Как объяснили в пресс-службе авиакомпании "Россия", охлаждение воздушного судна осуществлялось с помощью наземного кондиционера от "Шереметьево Хэдлинг".
"После закрытия двери и перевода бортпроводниками аварийных трапов в положение auto наземный источник кондиционирования был отключен и переставлен, на его место была поставлена установка воздушного запуска", – уточнили в компании.
Для замены источника электропитания потребовалось 10 минут. За это время один из пассажиров поднял ручку входной двери на открытие, в результате чего был выпущен трап, который порвался, задев установку воздушного запуска около около самолета
"Россия" сожалеет, что пассажиры рейса стали невольными свидетелями и участниками ситуации, которая из-за действий одного из пассажиров закончилась заменой воздушного судна", – добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет начал проверку после ситуации с открытием аварийного выхода в самолете в аэропорту Шереметьево, которая произошла 11 июля в 02:20.
Один из пассажиров во время подготовки рейса Москва – Анталья открыл вторую левую дверь самолета. Поскольку тот готовился к вылету, произошел автоматический выпуск аварийного надувного трапа.
Между тем авиакомпания "Россия", которая выполняла рейс, намерена взыскать с мужчины неустойку. По некоторым данным, это может обойтись ему в 200–300 тысяч рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: