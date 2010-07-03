Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии ввели в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро ввели в график, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.

Поезда на южном участке ветки следовали с увеличенными интервалами по направлению в центр. Сейчас поезда ходят по расписанию.