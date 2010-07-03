Поезда на южном участке серой ветки следуют с увеличенными интервалами

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Поезда на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро следуют с увеличенными интервалами, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.

Сбои в расписании наблюдались по направлению в центр. Отмечается, что движение введено в график.