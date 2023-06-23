В московских аэропортах более 20 рейсов задержаны и отменены

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В аэропортах столицы 22 рейса оказались задержаны либо отменены. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Расписания".

Так, во Внуково было задержано 10 рейсов, отменено – 6 рейсов. В Домодедово задержали 3 рейса и столько же отменили. Еще 3 рейса были задержаны в аэропорту Шереметьево.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ подготовил законопроект, который разрешит продавать алкоголь в расположенных в аэропортах магазинах для пассажиров, летающих по России.

Согласно документу, владельцы магазинов беспошлинной торговли могут до 30 июня 2026 осуществлять продажу алкогольных напитков в залах ожидания внутренних рейсов и в залах выдачи багажа аэропортов РФ. Однако продаваться алкогольная продукция будет по особым требованиям.