Собянин пообещал запустить новые центральные диаметры и метро во Внуково в этом году

Фото: Агентство ''Москва''/Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин заявил, что в этом году будут запущены новые диаметры МЦД, а также метро во Внуково. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на слова градоначальника.

Так, по словам мэра Москвы, уже этой осенью поедут третий и четвертый диаметры МЦД. Для этого построены дополнительные железнодорожные пути, новые станции, пересадки на метро, а также подготовлен новый подвижной состав и системы управления движением.

Кроме того, были проложены соединительные ветки для того, чтобы из разрозненных радиальных направлений получились полноценные диаметры из Зеленограда в Раменское и из Апрелевки в Железнодорожный.

Еще одним проектом этого года, по словам Собянина, является метро во Внуково, которое облегчит жизнь и местным жителям, и миллионам авиапассажиров одного из крупнейших аэропортов страны.

"Перспектива – три новых радиуса. Троицкая ветка на юго-западе, Рублево-Архангельская – на северо-западе и Бирюлевская – на юге. Каждая из них – это улучшение качества жизни для 500–700 тысяч, а иногда и миллиона человек", – добавил градоначальник.

Помимо этого, планируется создать несколько новых станций на уже действующих линиях. К примеру, станция "Суворовская" для пересадки с Люблинско-Дмитровской ветки на Кольцевую, "Южный порт" и другие.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в этом году в Москве будет открыта новая линия метро – Люблинско-Дмитровская ветка, которая станет долгожданной для жителей района Северный.

До этого градоначальник сообщил, что решение по маршруту МЦД-5, который свяжет Ярославское и Павелецкое направления МЖД, могут принять этой осенью.

Собянин сообщил, что Калужское направление почти готово к запуску МЦД-4