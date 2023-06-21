Собянин анонсировал открытие полноценной линии метро в районе Северный в этом году

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

Сергей Собянин заявил, что в этом году в Москве будет открыта новая линия метро – Люблинско-Дмитровская ветка, которая станет долгожданной для жителей района Северный. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на слова градоначальника.

Мэр столицы уточнил, что эта ветка объединит три станции, которые на данный момент уже достраивают, – "Яхромскую", "Лианозово" и "Физтех".

Собянин поделился, что, когда в конце нулевых годов он стоял в пробках на Дмитровском шоссе, его поражал Северный район.

"Огромные многоэтажки, и никаких перспектив для улучшения транспортной ситуации. Мне кажется, что люди там даже не верили, что что-то может измениться", – сообщил мэр Москвы.

Для того, чтобы исправить эту ситуацию, власти столицы проделали колоссальную работу. Так, первым этапом стала реконструкция Дмитровского шоссе, затем запустили МЦД-1.

Люблинско-Дмитровская линия метро позволит сделать этот район еще более транспортно доступным, добавил градоначальник.

Ранее Сергей Собянин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил, что Москва занимается вопросом строительства пятого Московского центрального диаметра (МЦД-5).

Мэр столицы также допустил, что решение по маршруту МЦД-5, который свяжет Ярославское и Павелецкое направления МЖД, могут принять этой осенью.

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