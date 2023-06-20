Андрей Бочкарев: на пересадке между станциями метро "Авиамоторная" идет монтаж эскалаторов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты проводят монтаж четырех эскалаторов на пересадке со станции "Авиамоторная" Большой кольцевой линии метро на одноименную станцию Калининской ветки. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Эскалаторы длиной 40 метров позволят пассажирам спуститься из распределительного зала "Авиамоторной" БКЛ в подземный переход, ведущий на станцию желтой ветки. К установке подъемных механизмов уже приступили, параллельно идут такелажные работы – оборудование эскалаторов спускают в котлован строящейся пересадки и подают к месту монтажа", – отметил он.

В наклонном ходе эскалаторов, продолжил вице-мэр, к финальному этапу подошли отделочные работы – монтаж водоотводящих зонтов. Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, в свою очередь, заявил, что в связи с разницей в глубине заложения станций Большой кольцевой и Калининской линий метро, а также ограниченного пространства на территории строительных мероприятий пересадка между ветками имеет сложную структуру.

Примыкающий к платформенному участку станции БКЛ распределительный зал состоит из трех уровней. Сейчас два нижних технических уровня завершаются в монолите. После там приступят к устройству основных конструкций верхнего уровня, по которому можно будет пройти к эскалаторам.

Кравцов поделился, что попасть на "Авиамоторную" пассажиры смогут через эскалатор и подземный переход. Данную станцию открыли еще в марте 2020 года, она временно функционировала в составе Некрасовской линии. Уже с 1 марта 2023-го с полным открытием движения по БКЛ она действует в составе новой ветки.

Ранее сообщалось, что участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют с 17 по 18 июня, а также с 24 по 25 июня. Пассажиров попросили пересесть на другие линии или воспользоваться наземным транспортом.

Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17–18 июня