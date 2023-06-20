20:02 (обновлено 20.06.2023 20:16)Транспорт
Интервалы движения поездов временно увеличивали на МЦК в Москве
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Интервалы движения поездов временно увеличивали на МЦК в Москве, сообщает столичный Дептранс.
"На МЦК временно увеличены интервалы движения поездов по часовой и против часовой стрелкам для проверки инфраструктуры", – указано в уведомлении.
Позже в департаменте сообщили, что движение на МЦК вводится в график.
Ранее сообщалось, что расписание электричек и аэроэкспрессов изменится на Савеловском направлении МЖД с 5 по 29 июня. Уточняется, что изменения коснутся поездов, следующих во временной интервал с 19:00 до 06:00.
С 19:00 до 22:00 интервалы движения будут увеличены до 20 минут, после 22:00 ожидать состав придется около часа. Некоторые поезда после 22:00 выведут из расписания, другие проследуют с измененными остановками на участке Дергунино – Лобня.
В Дептрансе объяснили изменения в расписании строительством транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Лианозово". Строительные работы будут проходить в ночные часы.
Поезда Савеловского направления МЖД задерживаются из-за зацепера
Читайте также