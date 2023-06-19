Сбой в движении поездов произошел на северном участке Замоскворецкой линии метро Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы движения поездов увеличены на северном участке Замоскворецкой линии метро Москвы, следует из сообщения в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Изменения связаны с человеком на путях.

Позже стало известно, что движения от станции "Ховрино" до "Речного вокзала" нет.

Ранее аналогичная ситуация произошла на Большой кольцевой линии метро Москвы. Изменения были связаны с человеком на путях. Позже движение стали вводить в график.

До этого на северном участке Замоскворецкой линии метро не было движения поездов от "Ховрина" до станции "Сокол". Там женщина упала на пути на станции "Речной вокзал". Ей была предоставлена медицинская помощь.

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