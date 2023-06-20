Второй терминал Восточного железнодорожного вокзала возведут до 2025 года

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Второй терминал Восточного железнодорожного вокзала, который интегрируют со станцией столичного метрополитена "Черкизовская", построят до 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заммэра в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

По его словам, благодаря этому улучшатся комфорт пассажиров и условия пересадки. Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что также будет возведен транзитный переход к станции "Черкизовская".

"Переход позволит пассажирам, минуя вокзальные помещения и наземный участок, попасть непосредственно на станцию метрополитена. Это решение было предусмотрено в проекте планировки территории и будет реализовано в рамках строительства второй очереди Восточного вокзала", – сказала она.

Председатель организации указала, что в будущем там начнет развиваться территория. Это позволит увеличить количество пассажиров, которые будут пользоваться вокзалом, отметила Княжевская.

Также развитие территории вокруг вокзала улучшит связность районов Богородское и Гольяново.

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии районов Богородское, Гольяново, Метрогородок и Восточного, расположенных на востоке столицы. По его словам, в этих районах в общей сложности проживают около 330 тысяч человек, для повышения качества жизни которых реализуются крупные проекты в разных сферах.

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