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12:34

Транспорт

Минпромторг опроверг отправку письма о переносе авиасалона МАКС на 2024 год

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Минпромторг РФ не отправлял никаких писем о возможном переносе международного авиасалона МАКС на следующий год. Об этом сообщает РИА Новости.

"По поводу новости о переносе МАКС – от нас никакое письмо не уходило", – подчеркнули в ведомстве.

Слухи о том, что назначенный на июль этого года авиасалон могут перенести, появились месяц назад. Об этом, в частности, писало агентство РИА Новости, ссылаясь на источники, близкие к выставке.

Перенос МАКС на 2024 года допустил также директор по международному сотрудничеству "Ростеха" Виктор Кладов. 22 июня он заявил, что госкорпорация получила письмо от главы Минпромторга Дениса Мантурова, в котором тот дает согласие на перенос мероприятия.

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