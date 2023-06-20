В Минпромторге РФ заявили, что пока не будут вводить госрегулирование маркетплейсов

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Участники российского рынка маркетплейсов смогли найти компромисс, в связи с чем было принято решение не вводить регулирование их деятельности, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы говорили о том, что регулирование может быть введено, если между двумя сторонами, теми, кто поставляет свою продукцию на маркетплейсы и реализует ее там, и самими маркетплейсами, не будет найден баланс. <…> Если потребуется, государство своими правами и возможностями регулятора воспользуется", – сказал он.

Евтухов отметил, что участники рынка смогли прийти к общему решению и договорились о подписании кодекса добросовестных практик, а также создали рабочую группу, в которую вошли ведомства. Это было сделано для того, чтобы у бизнеса появилась возможность наблюдать за исполнением всех обязательств площадок.

"Мы видим, что ситуация нормальная, все удовлетворены такой работой. И всегда по всем спорным ситуациям находятся компромиссы", – резюмировал он.

В мае маркетплейс Wildberries зафиксировал нелегальные способы продвижения товаров с помощью внешних сервисов. Продавцы связывались с злоумышленниками и посредством специальных алгоритмов продвигали товары, при этом не оплачивая рекламные услуги.

Это нанесло бренду ущерб в размере 650 миллионов рублей.

После этого площадка приняла решение заблокировать аккаунты продавцов, которые якобы использовали данные способы продвижения. Недовольные бизнесмены собрались около главного офиса Wildberries с требованием снять ограничения и вернуть деньги.

Евтухов заявлял, что ведомство не исключает возможного введения дополнительного регулирования e-commerce, если ситуация с маркетплейсами не стабилизируется.

В связи с произошедшим основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обратилась к правительству и попросила отложить введение государственного регулирования в сфере маркетплейсов.

По ее словам, сейчас компания работает на повышение прозрачности в области внешних коммуникаций.

9 июня Wildberries заявлял, что снимет временные ограничения на вывод средств из личных кабинетов для продавцов, которых проверяли на использование несанкционированных схем продвижения товаров на площадке.

При этом лицам, получившим выгоду за счет использования серых схем продвижения товаров, предъявят претензии.



В Wildberries сообщили, что практикой платного возврата товаров борются с шопоголиками