Эксперт назвал частые причины авиакрушений

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Порядка 30% всех авиакатастроф происходят на этапе снижения самолета, захода на посадку и посадки, поскольку пилот выполняет много сложных действий в определенной последовательности, рассказал "Газете.ру" эксперт в области безопасности полетов Алексей Власов.
По его словам, большинство катастроф (70%) происходят из-за человеческого фактора, включая ошибки в технике пилотирования и потерю пространственного положения.
"Важно внимательно следить за летным процессом, именно поэтому пилотов в гражданской авиации как минимум два, они постоянно контролируют друг друга", – отметил Власов.
Эксперт добавил, что в случае, когда пилот не уверен в посадке, он должен уйти на второй круг. В частности, это происходит из-за плохих погодных условий (осадки, туман, ветер), большой вертикальной скорости при подходе к взлетно-посадочной полосе и несоответствия скорости ограничениям.
Ранее автоэксперт Александр Шумский предупредил, что при столкновении с отбойником или дорожным знаком необходимо вызывать сотрудников ГИБДД. Он пояснил, что это является дорожно-транспортным происшествием, поскольку был нанесен ущерб дорожной инфраструктуре.
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