Поезда задерживаются на нескольких направлениях МЖД

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Поезда задерживаются на нескольких направлениях Московской железной дороги. Речь идет о Белорусском и Савеловском направлениях, сообщает пресс-служба МЖД.

Там уточнили, что утром по техническим причинам увеличился интервал движения пригородных поездов на Белорусском направлении. Там курсируют электрички диаметральных маршрутов, которые переходят, к примеру, на Савеловское направление. Из-за этого возникли задержки и в движении некоторых электричек и Савеловской линии.

Железнодорожники делают все возможное, чтобы сократить опоздание электричек и как можно скорее восстановить график движения. Интервал и количество задержанных электричек постепенно сокращается.

Ранее сообщалось, что электрички задерживаются на Белорусском направлении Московской железной дороги по техническим причинам. В МЖД призвали пассажиров обратить внимание на возможные точечные корректировки в расписании.

