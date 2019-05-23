Задержки на Белорусском направлении МЖД связаны с техническими неполадками

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Задерживаются несколько электричек на Белорусском направлении МЖД

Электрички задерживаются на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) по техническим причинам.

Как сообщает пресс-служба магистрали, железнодорожники принимают меры по сокращению опоздания.

В МЖД призвали пассажиров обратить внимание на возможные точечные корректировки в расписании.

Ранее сообщалось, что расписание электричек Киевского направления изменится в конце мая – начале июня.