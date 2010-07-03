Ударопрочные стекла установили на 70 станциях столичного метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 250 ударопрочных стекол установили более чем на 70 станциях столичного метрополитена с начала текущего года. Стекла заменили в наземных вестибюлях, на платформах и в переходах, а также в навесах при спусках в метро и во входных дверях, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, новые стекла установили на станциях: "Юго-Западная", "Улица 1905 года", "Тушинская", "Волгоградский проспект", "Киевская" Арбатско-Покровской линии, "Достоевская", "Люблино", "Марьино" и на других. Самые масштабные работы прошли на станциях "Строгино" и "Кунцевская".

По словам руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, стекла защищают станции и переходы от ветра, дождей и снега.

"Даже при сильных ударах оно не рассыпается на осколки. Это важно в условиях высокого пассажиропотока в московском метро", – приводятся в сообщении слова Ликсутова.

Замену стекол проводили ночью, чтобы не мешать пассажирам.

Ранее стало известно, что к 1 июня Кольцевую линию столичной подземки подготовят к переходу на бесстыковой путь. После замены рельсов уровень шума при движении поезда снизится на четверть. В результате ход состава станет более плавным, вибрация уменьшится.

Как пояснили специалисты, прежде чем приступить к работе, нужно заменить специальные подкладки под рельсами. Это позволит обеспечить надежное и безопасное крепление бесстыковых рельсов.

С начала года в Москве отремонтировали 23 станции метро. Работы проходили как в технической, так и в пассажирской зонах подземки. В частности, они затронули более 300 вестибюлей и платформы станций.