Ударопрочные стекла установили на 70 станциях столичного метро

Свыше 250 ударопрочных стекол установили более чем на 70 станциях столичного метрополитена с начала текущего года. Стекла заменили в наземных вестибюлях, на платформах и в переходах, а также в навесах при спусках в метро и во входных дверях, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, новые стекла установили на станциях: "Юго-Западная", "Улица 1905 года", "Тушинская", "Волгоградский проспект", "Киевская" Арбатско-Покровской линии, "Достоевская", "Люблино", "Марьино" и на других. Самые масштабные работы прошли на станциях "Строгино" и "Кунцевская".
По словам руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, стекла защищают станции и переходы от ветра, дождей и снега.
"Даже при сильных ударах оно не рассыпается на осколки. Это важно в условиях высокого пассажиропотока в московском метро", – приводятся в сообщении слова Ликсутова.
Замену стекол проводили ночью, чтобы не мешать пассажирам.
Ранее стало известно, что к 1 июня Кольцевую линию столичной подземки подготовят к переходу на бесстыковой путь. После замены рельсов уровень шума при движении поезда снизится на четверть. В результате ход состава станет более плавным, вибрация уменьшится.
Как пояснили специалисты, прежде чем приступить к работе, нужно заменить специальные подкладки под рельсами. Это позволит обеспечить надежное и безопасное крепление бесстыковых рельсов.
С начала года в Москве отремонтировали 23 станции метро. Работы проходили как в технической, так и в пассажирской зонах подземки. В частности, они затронули более 300 вестибюлей и платформы станций.
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