Поездки по Кольцевой линии метро станут более комфортными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
К 1 июня Кольцевую линию столичной подземки подготовят к переходу на бесстыковой путь. После замены рельсов уровень шума при движении поезда снизится на четверть. В результате ход состава станет более плавным, вибрация уменьшится, передает портал мэра и правительства Москвы.
Как пояснили специалисты, прежде чем приступить к работе, нужно заменить специальные подкладки под рельсами. Это позволит обеспечить надежное и безопасное крепление бесстыковых рельсов, отметили эксперты.
"Мы применяем передовые технологии, чтобы движение поездов было более плавным", − рассказал заммэра, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Благодаря этому, заявил он, одна из старейших веток метро − Кольцевая линия − не будет уступать по комфортности недавно открытым участкам подземки. "Здесь практически завершен подготовительный этап по укладке специальных подрельсовых подкладок", − уточнил заммэра.
В настоящее время ремонтные работы ведутся на участке протяженностью 14 километров от "Белорусской" до "Курской". Чтобы не мешать движению поездов, подкладки под рельсами меняют ночью. У специалистов есть немногим более двух часов, пока контактный рельс обесточен.
На всех новых участках метро, а также на МЦК, бесстыковые рельсы начали укладывать с 2012 года. Технологию также применили на центральных участках ряда линий, расположенных внутри Кольцевой: на Таганско-Краснопресненской, Замоскворецкой, Сокольнической, Серпуховско-Тимирязевской и Арбатско-Покровской линиях. Максим Ликсутов пообещал до 2020 года обновить 265 километров рельсов, заменив прежний звеньевой путь на бесстыковой.
Ранее сообщалось, что с начала года в Москве отремонтировали 23 станции метро. По словам Ликсутова, работы проходили как в технической, так и в пассажирской зонах подземки. В частности, они затронули более 300 вестибюлей и платформы станций.
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